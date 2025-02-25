Житель Бессоновского района похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, возбуждено дело Криминал

Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области похитил у своей матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в полицию с заявлением обратилась 54-летняя местная жительница, которая пояснила, что из ее домовладения пропал телевизор.

«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 22-летний сын потерпевшей. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Подозреваемый вину свою признал. [...] По его словам, в момент совершения преступления в доме находился его дедушка. Чтобы не вызвать подозрения у родственника, он открыл окно в комнате и выставил телевизор на подоконник. Затем молодой человек вышел на улицу, взял с подоконника телевизор и на такси отвез его в комиссионный магазин, расположенный в городе Пензе, получив [...] 10 тыс. рублей, которые впоследствии он потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.