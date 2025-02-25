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До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший супруге убийством

14:48 | 25.02.2025 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1986 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку обратилась с заявлением местная жительница 1990 года рождения. Она сообщила о том, что ее муж на фоне личной неприязни угрожал ей убийством. Сотрудники полиции задержали мужчину, [...] он рассказал, что некоторое время не проживает с супругой из-за конфликта между ними. В свободное время он захотел увидеться с детьми, но, встретившись с потерпевшей, ссора возобновилась, и мужчина ушел. Увидев, как женщина выходит из подъезда, злоумышленник разозлился и достал из кармана маникюрные щипцы. Подбежав к супруге из-за спины, приставил к ее шее инструмент со словами об угрозе убийства. Из окна квартиры это увидела теща и начала кричать. Испугавшись, злоумышленник отпустил супругу и убежал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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