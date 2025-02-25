До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1986 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«В ОМВД России по городу Кузнецку обратилась с заявлением местная жительница 1990 года рождения. Она сообщила о том, что ее муж на фоне личной неприязни угрожал ей убийством. Сотрудники полиции задержали мужчину, [...] он рассказал, что некоторое время не проживает с супругой из-за конфликта между ними. В свободное время он захотел увидеться с детьми, но, встретившись с потерпевшей, ссора возобновилась, и мужчина ушел. Увидев, как женщина выходит из подъезда, злоумышленник разозлился и достал из кармана маникюрные щипцы. Подбежав к супруге из-за спины, приставил к ее шее инструмент со словами об угрозе убийства. Из окна квартиры это увидела теща и начала кричать. Испугавшись, злоумышленник отпустил супругу и убежал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».