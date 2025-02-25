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Росгвардейцы задержали жителя Пензы, который украл из магазина ящик коньяка

15:01 | 25.02.2025 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 45-летнего жителя Пензы, который украл из магазина ящик коньяка.

Росгвардейцы задержали жителя Пензы, который украл из магазина ящик коньяка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со стражами правопорядка связался оперативный дежурный, который пояснил, что неизвестный мужчина украл ящик коньяка из магазина, расположенного в селе Засечном, сел в такси и скрылся в неизвестном направлении. Росгвардейцы поехали по горячим следам и оперативно нашли автомобиль, который к тому времени проезжал по улице Бекешской в Пензе. Злоумышленник был задержан, при нем оказался ящик с бутылками коньяка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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