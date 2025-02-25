Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Суд назначил 46-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года, а также конфисковал его автомобиль.

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«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишенный водительских прав мужчина в ноябре 2024 года вновь сел за руль в состоянии опьянения. У одного из домов на улице Новой села Бессоновка транспортное средство остановили сотрудники полиции и отстранили нетрезвого водителя от управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что подсудимый вину признал.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал автомобиль осужденного марки «Hyundai Elantra» в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.