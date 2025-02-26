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Жительница Земетчинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

09:12 | 26.02.2025 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции возбуждено в отношении 28-летней жительницы Земетчинского района Пензенской области.

Жительница Земетчинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 февраля 2025 года в отделе МВД России по Башмаковскому району подозреваемая попыталась передать дознавателю взятку в размере 15 тыс. рублей за заведомо незаконные действия — прекращение в отношении нее уголовного дела о совершении мошенничества. Полицейский отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия женщины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Вину в совершении инкриминируемого деяния подозреваемая признала. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения», — сказано в тексте.

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