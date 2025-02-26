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Иностранец и четверо жителей Пензенской области подозреваются в организации незаконной миграции

10:20 | 26.02.2025 | Криминал

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Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность иностранца и четверых жителей региона, которые подозреваются в организации незаконной миграции.

Иностранец и четверо жителей Пензенской области подозреваются в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

В пресс-релизе добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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