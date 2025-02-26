В Пензенской области вынесен приговор водителю, по вине которого погиб мужчина Криминал

Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Суд приговорил к полутора годам колонии-поселения 54-летнего жителя села Малая Ижмора Земетчинского района Пензенской области, по вине которого погиб мужчина.

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«В суде установлено, что 1 сентября 2024 года водитель автомобиля «ВАЗ-21104» со своим другом после поездки в Земетчино возвращался домой. На перекрестке автодорог «Большая Ижмора — Малая Ижмора» и «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» он в нарушение правил дорожного движения не уступил дорогу транспортному средству «Datsun on-DO», имевшему преимущественное право проезда нерегулируемого перекрестка. [...] В результате ДТП находившийся на переднем пассажирском сиденье отечественного автомобиля 54-летний мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что вину подсудимый признал.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Местом отбывания наказания определена колония-поселение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также судом принято решение о взыскании с виновника ДТП в пользу матери погибшего 1 млн. рублей в качестве возмещения морального вреда.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.