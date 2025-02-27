Жительница Городищенского района лишилась 1 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход Криминал

Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области 1975 года рождения лишилась 1 млн. рублей, поверив позвонившему ей незнакомцу, который предложил получить дополнительный доход.

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«Заявительницу заинтересовало это предложение, и в ходе общения с неизвестным она перечислила на счета мошенников денежные средства в общем размере 1 млн. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.