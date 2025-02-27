Житель Удмуртии подозревается в покушении на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере Криминал

Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Удмуртии 1985 года рождения, который подозревается в покушении на незаконный сбыт психотропного вещества в особо крупном размере.

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«Установлено, что злоумышленник посредством тайника-закладки, расположенного на территории Пензенской области, договорился о приобретении у неустановленного лица психотропного вещества, содержащего в своем составе амфетамин, массой 1,5 кг с целью дальнейшего распространения на территории Российской Федерации. Довести до конца свой преступный умысел по сбыту запрещенного вещества злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта, его сообщников и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.