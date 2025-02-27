Полицейские задержали пензенца, который украл из квартиры своего нового знакомого ювелирные изделия Криминал

Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1987 года рождения, который украл из квартиры своего нового знакомого ювелирные изделия и сдал их в комиссионный магазин.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился мужчина и пояснил, что общая стоимость похищенного составляет около 30 тыс. рублей.

«В результате проведенных мероприятий оперативники установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1987 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что на улице познакомился с мужчиной, который в ходе общения пригласил его в гости. Придя домой к новому знакомому, они начали употреблять спиртное. Во время застолья заявитель показывал ему дорогие ювелирные изделия. Когда хозяин дома ушел в другую комнату, подозреваемый достал из комода украшения и выбежал из квартиры. Похищенное продал в комиссионный магазин за 17 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.