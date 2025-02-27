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Полицейские задержали пензенца, который украл из квартиры своего нового знакомого ювелирные изделия

14:53 | 27.02.2025 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1987 года рождения, который украл из квартиры своего нового знакомого ювелирные изделия и сдал их в комиссионный магазин.

Полицейские задержали пензенца, который украл из квартиры своего нового знакомого ювелирные изделия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился мужчина и пояснил, что общая стоимость похищенного составляет около 30 тыс. рублей.

«В результате проведенных мероприятий оперативники установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1987 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что на улице познакомился с мужчиной, который в ходе общения пригласил его в гости. Придя домой к новому знакомому, они начали употреблять спиртное. Во время застолья заявитель показывал ему дорогие ювелирные изделия. Когда хозяин дома ушел в другую комнату, подозреваемый достал из комода украшения и выбежал из квартиры. Похищенное продал в комиссионный магазин за 17 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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