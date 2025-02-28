Житель Пензенской области лишился около 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области 2005 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 500 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала молодому человеку позвонил «сотрудник оператора сотовой связи», который сообщил о необходимости продлить договор на использование абонентского номера и попросил назвать код из SMS-сообщения.

«Через некоторое время потерпевшему поступил звонок в мессенджере. Собеседник сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Для предотвращения незаконных операций неизвестный убедил мужчину самостоятельно оформить кредит и перечислить денежные средства на «безопасный счет». Общий размер ущерба составил около 500 тыс. рублей. Заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию через несколько дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».