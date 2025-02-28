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Житель Лунинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

11:31 | 28.02.2025 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции возбуждено в отношении 42-летнего жителя Лунинского района Пензенской области.

Житель Лунинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 20 февраля 2025 года в рабочем поселке Лунино подозреваемый попытался передать временно исполняющему обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» взятку в размере 11 тыс. рублей за заведомо незаконные действия — непривлечение к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния подозреваемый признал.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.

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