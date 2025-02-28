Жительница Пензенского района перевела на «безопасный счет» более 3,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1963 года рождения лишилась более 3,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила «сотрудница Пенсионного фонда» и пояснила, что для перерасчета пенсии необходимо явиться в организацию, однако для онлайн-записи нужно продиктовать код из SMS-сообщения; через некоторое время ей позвонила другая незнакомка, которая рассказала, что ее личный кабинет на портале госуслуг взломан и для сохранения сбережений необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившей, заявительница осуществила перевод денежных средств в общей сумме более 3,5 млн. рублей. После этого собеседница перестала выходить на связь. Заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».