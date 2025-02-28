В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, пытавшихся вывезти из гипермаркета тележку с товарами почти на 79 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих мужчин, пытавшихся вывезти из гипермаркета тележку с товарами на общую сумму около 79 тыс. рублей.

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«Тревожный сигнал с объекта поступил стражам правопорядка в 18.01. На месте росгвардейцев встретили охранники, которые пояснили, что двое молодых людей погрузили в покупательскую тележку два пылесоса, два блендера, мойку высокого давления и пароочиститель. Затем мужчины попытались покинуть гипермаркет, минуя кассу, но были пойманы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчины были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.