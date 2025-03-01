Жительница Городищенского района в надежде заработать на инвестициях лишилась около 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 марта 2025. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области 1971 года рождения лишилась около 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке, перешла по ссылке и оставила свои контактные данные, после чего ей позвонила незнакомка, которая предложила установить на телефон приложение для инвестирования.

«Несколько дней женщина перечисляла денежные средства на счета мошенников. После этого она обнаружила, что ее счет в установленном приложении заблокирован, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».