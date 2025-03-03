Жительница Пензы лишилась более полумиллиона рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2001 года рождения перевела мошенникам более 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, потерпевшей поступил звонок от незнакомца, который предложил дополнительный заработок путем инвестирования и пояснил, что для начала необходимо скачать приложение.

«Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая оформила в банке кредит в размере 95 тыс. рублей. После этого она перечислила свои личные накопления и кредитные денежные средства на счета мошенников. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей. Только после того, как злоумышленник перестал отвечать, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».