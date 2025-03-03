Житель Сердобска предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Криминал

Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура Сердобского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее несудимого 42-летнего жителя райцентра, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии органа дознания, днем 29 ноября 2024 года употребивший спиртные напитки мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде, решил съездить в магазин, поскольку у него закончились сигареты. На улице Максима Горького в Сердобске он был задержан сотрудниками ДПС и отстранен от управления автомобилем «ВАЗ-21121». Проведенное освидетельствование установило у него наличие алкогольного опьянения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что вину мужчина признал, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.