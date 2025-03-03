22:17:10 Понедельник, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит работнику пензенского предприятия за кражу канистры со средством против вредоносных насекомых

18:16 | 03.03.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит работнику одного из пензенских предприятий, который похитил канистру со средством против вредоносных насекомых.

До двух лет лишения свободы грозит работнику пензенского предприятия за кражу канистры со средством против вредоносных насекомых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась работница предприятия и пояснила, что стоимость похищенного составляет более 6 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался работник предприятия 1970 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что в конце рабочего дня решил воспользоваться отсутствием других работников и похитить канистру с жидкостью для обработки помещений от вредоносных насекомых. Мужчина спрятал похищенное в сумку и ушел домой. Средство планировал использовать в личном хозяйстве», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Читайте также
В Пензе прокуратура проводит проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса Житель Сердобска предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Жительница Пензы лишилась более полумиллиона рублей в надежде заработать на инвестициях В шемышейской больнице установлен новый рентген-аппарат
Суд по иску прокурора взыскал в пользу пострадавшей в ДТП жительницы Заречного 100 тыс. рублей компенсации морального вреда В Пензе водитель автобуса сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама