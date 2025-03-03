До двух лет лишения свободы грозит работнику пензенского предприятия за кражу канистры со средством против вредоносных насекомых Криминал

Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит работнику одного из пензенских предприятий, который похитил канистру со средством против вредоносных насекомых.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась работница предприятия и пояснила, что стоимость похищенного составляет более 6 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался работник предприятия 1970 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что в конце рабочего дня решил воспользоваться отсутствием других работников и похитить канистру с жидкостью для обработки помещений от вредоносных насекомых. Мужчина спрятал похищенное в сумку и ушел домой. Средство планировал использовать в личном хозяйстве», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».