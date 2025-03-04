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Житель Наровчатского района лишился около 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах

09:23 | 04.03.2025 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Житель Наровчатского района Пензенской области 1974 года рождения перечислил мошенникам около 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

Житель Наровчатского района лишился около 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонил неизвестный, который предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

«Согласившись на предложение, потерпевший в течение нескольких дней перечислял денежные средства на счета мошенников. Только после того, как заявитель не смог вывести деньги, понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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