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В Кузнецке полицейские задержали мужчину, который похитил из магазина на АЗС бутылку моторного масла

10:12 | 04.03.2025 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска задержали в Кузнецке Пензенской области мужчину, который похитил из магазина на автозаправочной станции бутылку моторного масла.

В Кузнецке полицейские задержали мужчину, который похитил из магазина на АЗС бутылку моторного масла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, о произошедшем в полицию сообщил работник АЗС.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1996 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что по пути домой обнаружил недостаток масла в двигателе машины и решил остановиться на автозаправке. Задержанный зашел в магазин и, выждав подходящий момент, взял бутылку со специальной жидкостью и начал уходить. Работник автозаправки это заметил, сделал замечание и попросил вернуть похищенное, но злоумышленник его не послушал и скрылся», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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