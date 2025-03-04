16:06:08 Вторник, 4 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двоих иностранных граждан

14:54 | 04.03.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Участковые уполномоченные полиции в ходе проведения в Пензе мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции выявили факт постановки на миграционный учет двоих иностранных граждан с нарушением законодательства.

В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двоих иностранных граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что местная жительница 1988 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства двух граждан, приехавших в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять им жилое помещение для проживания она не собиралась», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Читайте также
В Мокшане водитель «УАЗа» сбил пожилую женщину В Кузнецке полицейские задержали мужчину, который похитил из магазина на АЗС бутылку моторного масла
Житель Наровчатского района лишился около 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах До двух лет лишения свободы грозит работнику пензенского предприятия за кражу канистры со средством против вредоносных насекомых
Житель Сердобска предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Жительница Пензы лишилась более полумиллиона рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама