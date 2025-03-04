В Пензе после возмещения более 90,6 млн. рублей недоимки прекращено дело об уклонении от уплаты налогов работником организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог Криминал

Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело об уклонении работником организации, занимающейся строительством и ремонтом автодорог, от уплаты налогов в особо крупном размере прекращено в Пензе после возмещения более 90,6 млн. рублей недоимки.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ было расследовано во взаимодействии с сотрудниками региональных УМВД и УФНС.

«По данным следствия, в городе Пензе уполномоченный представитель организации в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере путем указания в налоговых декларациях недостоверных сведений. Благодаря принятым следствием мерам по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, юридическое лицо в рамках расследования уголовного дела полностью возместило недоимку, доплатив налог на прибыль, пени и штрафы на сумму более 90,6 млн. рублей. Учитывая, что подозреваемая впервые совершила налоговое преступление и активно содействовала его расследованию, ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме, уголовное дело прекращено на основании п. 7 ч. 1 ст. 24 УПК РФ», — сказано в пресс-релизе.