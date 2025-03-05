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Двое жителей Пензенской области осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере

10:28 | 05.03.2025 | Криминал

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Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области 1997 и 2002 годов рождения получили 7 и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и особого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Двое жителей Пензенской области осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники, вступив в преступный сговор, организовали сбыт наркотических средств в крупном размере неограниченному кругу лиц посредством тайников-закладок на территории Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что осужденные признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В сообщении указано, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.

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