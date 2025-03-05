В Пензе полицейские по горячим следам задержали молодого человека, совершившего разбойное нападение на пенсионерку Криминал

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции по горячим следам задержали молодого человека, который совершил разбойное нападение на пенсионерку в Октябрьском районе Пензы.

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«Как пояснил подозреваемый 2003 года рождения, в тот день он совместно с приятелем употреблял дома спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он взял кухонный нож, спрятал его в рукав куртки и вышел на улицу. Там он заметил женщину, которая шла одна. Подойдя к ней, он достал нож и сказал, чтобы та отдала деньги. Пенсионерка испугалась, достала кошелек и отдала все находившиеся внутри денежные средства в общей сумме 2 тыс. рублей. Злоумышленник взял купюры и направился обратно домой, где в скором времени был задержан», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.