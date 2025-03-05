Жительница Пензенского района лишилась около 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1959 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что на ее имя оформлен кредит, лишилась около 300 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил пенсионерку, что для закрытия кредита необходимо приобрести мобильный телефон в салоне связи.

«Пенсионерка купила смартфон и через банкомат перечислила на указанный звонившим счет около 300 тыс. рублей. После того, как мужчина перестал отвечать, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».