19:27:19 Среда, 5 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенского района лишилась около 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

13:37 | 05.03.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1959 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что на ее имя оформлен кредит, лишилась около 300 тыс. рублей.

Жительница Пензенского района лишилась около 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил пенсионерку, что для закрытия кредита необходимо приобрести мобильный телефон в салоне связи.

«Пенсионерка купила смартфон и через банкомат перечислила на указанный звонившим счет около 300 тыс. рублей. После того, как мужчина перестал отвечать, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова проведет личный прием граждан 20 марта В Пензе подросток получил условный срок за мошенничество в отношении пенсионеров
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса в Пензе В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
Под Пензой опрокинулась иномарка, водитель скончался в больнице В Пензе председатель правления СНТ «Березка» оштрафован за невыполнение законных требований прокурора
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама