19:27:26 Среда, 5 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе бывший сотрудник исправительного учреждения приговорен к двум годам колонии по делу о получении взяток от осужденного

15:59 | 05.03.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима бывшему сотруднику исправительного учреждения по делу о получении взяток от осужденного.

В Пензе бывший сотрудник исправительного учреждения приговорен к двум годам колонии по делу о получении взяток от осужденного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области, он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», ч. 3. ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По делу установлено, что бывший инспектор ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области в период с февраля по октябрь 2023 года от осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в данном исправительном учреждении, через введенного последним в заблуждение посредника неоднократно получал денежные средства за совершение незаконных действий — тайную доставку в колонию и последующую передачу осужденному телефонов, SIM-карт, зарядных устройств, беспроводных наушников, Wi-Fi-роутеров. В общей сложности должностное лицо незаконно получило 64,1 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сотрудник исправительного учреждения был задержан при очередной попытке доставки запрещенных предметов.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в инкриминированных преступлениях и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок три года. Приговор суда не вступил в законную силу. В отношении осужденного-взяткодателя ранее судом постановлен обвинительный приговор», — говорится в сообщении.

Читайте также
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова проведет личный прием граждан 20 марта В Пензе подросток получил условный срок за мошенничество в отношении пенсионеров
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса в Пензе Жительница Пензенского района лишилась около 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» Под Пензой опрокинулась иномарка, водитель скончался в больнице
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама