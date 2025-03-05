В Пензе бывший сотрудник исправительного учреждения приговорен к двум годам колонии по делу о получении взяток от осужденного Криминал

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима бывшему сотруднику исправительного учреждения по делу о получении взяток от осужденного.

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Как сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области, он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», ч. 3. ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По делу установлено, что бывший инспектор ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области в период с февраля по октябрь 2023 года от осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в данном исправительном учреждении, через введенного последним в заблуждение посредника неоднократно получал денежные средства за совершение незаконных действий — тайную доставку в колонию и последующую передачу осужденному телефонов, SIM-карт, зарядных устройств, беспроводных наушников, Wi-Fi-роутеров. В общей сложности должностное лицо незаконно получило 64,1 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сотрудник исправительного учреждения был задержан при очередной попытке доставки запрещенных предметов.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в инкриминированных преступлениях и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок три года. Приговор суда не вступил в законную силу. В отношении осужденного-взяткодателя ранее судом постановлен обвинительный приговор», — говорится в сообщении.