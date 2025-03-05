В Пензе подросток получил условный срок за мошенничество в отношении пенсионеров Криминал

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 17-летнему жителю Пензы за совершение трех эпизодов мошенничества в крупном и значительном размере.

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«Следствием и судом установлено, что летом 2024 года несовершеннолетний решил принять участие в мошеннической схеме с целью незаконного получения дохода. В ходе переписки в сети интернет он получал сведения об адресах потерпевших в областном центре, приезжал по месту их жительства и забирал у пенсионеров денежные средства в сумме от 100 до 260 тыс. рублей. В общей сложности у трех потерпевших обманным путем похищено 460 тыс. рублей. Следуя поступившим от организаторов мошеннической схемы инструкциям, подросток переводил наличные средства на банковские счета третьих лиц, оставив часть средств себе за услуги курьера», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что от действий мошенников пострадали женщины в возрасте от 72 до 88 лет, которым злоумышленники в ходе телефонных разговоров сообщали не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники совершили ДТП, и о якобы имеющейся возможности решить вопрос с «пострадавшими» без привлечения «виновников» к уголовной ответственности в случае добровольной передачи денег.

«В ходе следствия потерпевшим возмещен причиненный имущественный ущерб на сумму 260 тыс. рублей, в целях исполнения решения суда наложен арест на имущество законного представителя несовершеннолетнего. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.