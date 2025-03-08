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Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который незаконно хранил дома пистолет

11:44 | 08.03.2025 | Криминал

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Пенза, 8 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Белинского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который незаконно хранил дома пистолет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Белинскому району поступила информация о факте незаконного хранения оружия гражданином 1976 года рождения. При проверке информация подтвердилась. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск. В доме злоумышленника был обнаружен и изъят пневматический пистолет. [...] Согласно заключению эксперта, представленное на исследование оружие является пневматическим пистолетом, [...] переделанным под стрельбу боевыми патронами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что приобрел пистолет в 1997 году, сразу его переделал и хранил дома, не используя.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.

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