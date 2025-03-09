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Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась более 1,6 млн. рублей

09:14 | 09.03.2025 | Криминал

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Пенза, 9 марта 2025. PenzaNews. 55-летняя жительница Пензы лишилась более 1,6 млн. рублей, поверив аферисту, который написал ей в мессенджере и предложил дополнительный заработок путем инвестирования.

Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась более 1,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина, следуя полученным инструкциям, зарегистрировалась в приложении и привязала свою банковскую карту, после чего незнакомец сообщил ей, что деньги нужно передать ему лично.

«Поверив обещаниям, заявительница оформила два кредита и проследовала по указанному адресу для передачи денежных средств. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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