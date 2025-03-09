В отношении жителя Нижнего Ломова, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 9 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Нижнего Ломова Пензенской области 1958 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

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«Сотрудники Госавтоинспекции в Нижнем Ломове остановили автомобиль под управлением местного жителя [...] за нарушение правил дорожного движения. В ходе оформления административного протокола полицейские обнаружили в предъявленном водительском удостоверении признаки подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник [...] рассказал, что приобрел документ в городе Каменке у незнакомца, так как не смог несколько раз сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.