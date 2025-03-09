Жительница Наровчатского района угрожала отцу убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 9 марта 2025. PenzaNews. Жительница Наровчатского района Пензенской области 2006 года рождения угрожала своему 57-летнему отцу убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Злоумышленница [...] употребляла спиртное дома. Заметивший это отец начал высказывать ей свое недовольство. Девушке это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт, в ходе которого она нанесла удар рукой по лицу родственнику, а после взяла со стола нож и начала угрожать ему убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении девушки избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.