Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении подростка в Заречном Криминал

Пенза, 9 марта 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростка в Заречном Пензенской области.

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«В медиапространстве сообщается, что в городе Заречном мужчина применил насилие в отношении несовершеннолетнего. В результате мальчик с переломами был госпитализирован. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России в воскресенье, 9 марта.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.