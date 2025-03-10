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В Колышлейском районе полицейские задержали мужчину, похитившего у бывшей сожительницы мотоблок

13:38 | 10.03.2025 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области, который похитил у бывшей сожительницы мотоблок стоимостью около 25 тыс. рублей.

В Колышлейском районе полицейские задержали мужчину, похитившего у бывшей сожительницы мотоблок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленник [...] рассказал, что заявительница попросила его помочь по хозяйству. Придя к ней, мужчина обнаружил мотоблок, который он решил забрать себе. Для этого злоумышленник попросил хозяйку дома сходить в магазин. Когда женщина ушла, задержанный осуществил задуманное и ушел. Похищенное успел продать своему соседу», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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