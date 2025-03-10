Перед судом предстанет житель Каменки, который взламывал аккаунты на «Госуслугах» и оформлял микрозаймы Криминал

Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Каменки Пензенской области, которому вменяется совершение 8 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», и 18 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, обвиняемый в сети интернет узнал о способе незаконного заработка, предполагавшего взлом личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги», копирование персональных данных и использование их при оформлении займов в микрокредитных организациях. Для реализации задуманного он попросил знакомого, неосведомленного о его преступных намерениях, оформить на себя SIM-карту», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что с февраля по сентябрь 2023 года злоумышленник взломал 8 аккаунтов и оформил 18 микрозаймов на общую сумму более 250 тыс. рублей.

В тексте отмечается, что мужчина признал вину и возместил материальный ущерб микрофинансовым организациям, а также моральный вред потерпевшим.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Каменский городской суд», — указано в сообщении.