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Лишенный водительских прав молодой пензенец предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

17:36 | 11.03.2025 | Криминал

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Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 20-летнего жителя областного центра, которому вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Лишенный водительских прав молодой пензенец предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодой человек ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения, а также был осужден по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за вождение в нетрезвом виде к условному лишению свободы и на длительный срок лишен права управления транспортными средствами. Однако в апреле и июне 2024 года [...] мужчина вновь [...] совершал поездки по городу Пензе и области, в том числе в состоянии опьянения. В ноябре 2024 года после распития спиртных напитков он с друзьями направился на машине по личным делам за пределы Пензы, однако в рабочем поселке Мокшан обвиняемый был замечен сотрудниками ДПС, которые выдвинули законное требование остановиться. [...] Пытаясь скрыться, он свернул с главной дороги, остановил автомобиль и выбежал из него, однако его действия были пресечены инспекторами ДПС», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что вину в совершении преступлений молодой человек признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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