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Житель Пензенской области получил условный срок за незаконное хранение взрывчатых веществ

11:00 | 12.03.2025 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и штрафом в размере 10 тыс. рублей назначено жителю Пензенской области 1972 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области получил условный срок за незаконное хранение взрывчатых веществ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник незаконно хранил в своем домовладении взрывчатые вещества вплоть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано региональным УМВД, приговор в законную силу пока не вступил.

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