В Бековском районе мужчина угнал автомобиль соседки, чтобы доехать к брату в другое село Криминал

Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Бековского района Пензенской области 1990 года рождения, который угнал автомобиль соседки, чтобы доехать к брату в другое село.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением об угоне обратилась владелица транспортного средства – женщина 1999 года рождения.

«Злоумышленник [...] дал признательные показания. Он рассказал, что ему нужно было доехать до своего брата в соседнее село. Зная, что соседка не закрывает автомобиль, злоумышленник сказал жене, что та дала разрешение на использование транспортного средства. Сев за руль, мужчина отправился к родственнику, но по пути был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».