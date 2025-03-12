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Житель Пензенского района лишился более 2,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

13:19 | 12.03.2025 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Житель Пензенского района 1975 года рождения перевел мошенникам более 2,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Пензенского района лишился более 2,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина нашел в интернете сайт, где сообщалось о возможности получения дополнительного дохода, оставил свои контактные данные, после чего ему позвонила неизвестная и пояснила, что для участия в торгах необходимо зарегистрироваться в специальном приложении и зачислить деньги на счет.

«Через некоторое время мужчина решил самостоятельно вывести деньги из личного кабинета, но у него это не получилось. Связавшись с мошенниками, ему сообщили, что брокерский счет заблокирован и для вывода денег необходимо внести дополнительные денежные средства. Поверив аферистам, потерпевший перечислил свои накопления в общей сумме более 2,8 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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