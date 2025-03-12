Задержаны трое пензенцев, которые избили курьера службы доставки еды и отобрали велосипед у его коллеги Криминал

Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали троих жителей Пензы, которые ночью на улице Ладожской избили 18-летнего курьера службы доставки еды и отобрали велосипед у его коллеги.

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«Оперативно прибывший на место экипаж правоохранителей встретили двое заявителей. Молодые люди, работающие курьерами в службе доставки еды, сообщили, что во время выполнения заказа их остановили трое неизвестных мужчин, которые спровоцировали конфликт. После непродолжительной словесной перепалки дебоширы нанесли телесные повреждения одному из заявителей, у другого отобрали велосипед», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что молодые люди также рассказали росгвардейцам, что мужчины находятся в шиномонтажной мастерской недалеко от места инцидента.

«Стражи правопорядка отправились по указанному адресу, где обнаружили троих граждан, которых опознал заявитель. Велосипед находился в шиномонтажной мастерской. Росгвардейцы задержали мужчин и передали их на месте сотрудникам полиции», — сказали в пресс-службе.