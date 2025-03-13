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В Кузнецке молодого пензенца задержали за кражу книг

11:08 | 13.03.2025 | Криминал

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Пенза, 13 марта 2025. PenzaNews. Молодой житель Пензы задержан за кражу 11 книг из магазина в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке молодого пензенца задержали за кражу книг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился работник книжного магазина и пояснил, что стоимость похищенного составляет около 8 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался житель города Пензы 2005 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что, [...] воспользовавшись отсутствием работников, взял 11 книг и положил их себе в портфель. Похищенное продал, а деньги потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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