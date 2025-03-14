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Пензенец пытался вынести из строительного магазина товары, оплатив только часть из них

09:34 | 14.03.2025 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который пытался вынести из строительного магазина товары, оплатив только часть из них.

Пензенец пытался вынести из строительного магазина товары, оплатив только часть из них. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию о попытке краже товаров, общая сумма которых составляет более 60 тыс. рублей, сообщил работник магазина.

«Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что мужчина оплатил только часть товаров, а другую пытался похитить. У подозреваемого изъяты: шлифовальная машина, шуруповерт, смесители для кухни, перфоратор, аккумулятор от шуруповерта, видеокамера, а также несколько алмазных и отрезных дисков», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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