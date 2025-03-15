Жительница Пензы перевела 800 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 15 марта 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1987 года рождения лишилась 800 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился оператором сотовой связи и предложил продлить договор, на что она согласилась.

«Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая продиктовала свои личные данные. После этого пензячке пришло SMS-сообщение с информацией о том, что с ее банковского счета мошенники пытаются снять денежные средства. Незнакомец пояснил, что для сохранения денег ей необходимо перечислить свои сбережения на «безопасный счет». Доверившись телефонному аферисту, заявительница перевела на указанный счет 800 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.