В Нижнем Ломове мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 17 марта 2025. PenzaNews. 57-летний житель Нижнего Ломова Пензенской области угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В МО МВД России «Нижнеломовский» с заявлением о преступлении обратилась 49-летняя местная жительница. Она пояснила, что сожитель угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что употреблял спиртное с потерпевшей. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт на почве ревности. Разозлившись, мужчина начал душить свою сожительницу со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.