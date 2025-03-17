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В Нижнем Ломове мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:32 | 17.03.2025 | Криминал

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Пенза, 17 марта 2025. PenzaNews. 57-летний житель Нижнего Ломова Пензенской области угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Нижнем Ломове мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Нижнеломовский» с заявлением о преступлении обратилась 49-летняя местная жительница. Она пояснила, что сожитель угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что употреблял спиртное с потерпевшей. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт на почве ревности. Разозлившись, мужчина начал душить свою сожительницу со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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