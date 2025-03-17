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Житель Саратова задержан в Пензенской области при перевозке более 3 кг наркотиков

13:12 | 17.03.2025 | Криминал

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Пенза, 17 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области жителя Саратова 1988 года рождения, который перевозил на автомобиле более 3 кг наркотиков.

Житель Саратова задержан в Пензенской области при перевозке более 3 кг наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские располагали сведениями о том, что мужчина перевозит крупную партию различных наркотических средств с целью дальнейшего сбыта. В ходе досмотра его транспортного средства информация подтвердилась. В подкапотном пространстве оперативники обнаружили три пакета, в которых находились свертки с разными веществами. [...] Со слов задержанного водителя, наркотические средства он забрал из схрона в Московской области, чтобы в дальнейшем разложить по тайникам в Пензенской и Саратовской областях», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«В отношении подозреваемого [...] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в пресс-релизе.


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