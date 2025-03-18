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Молодой пензенец после общения с «сотрудницей сотового оператора» лишился 225 тыс. рублей

10:05 | 18.03.2025 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей сотового оператора и сообщила о необходимости продлить договор на оказание услуг связи, лишился 225 тыс. рублей.

Молодой пензенец после общения с «сотрудницей сотового оператора» лишился 225 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из пресс-релиза УМВД России по Пензенской области, молодой человек по просьбе звонившей продиктовал код из SMS-сообщения, после чего ему поступило еще одно сообщение с информацией о том, что мошенники взломали его личный кабинет на портале госуслуг и пытаются оформить кредит.

«Для «предотвращения незаконных операций» собеседница убедила мужчину самостоятельно оформить кредит и перечислить денежные средства на «безопасный счет». Поверив мошеннице, заявитель оформил несколько кредитов в различных банках и перечислил деньги на указанный счет. Общий размер ущерба составил 225 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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