Житель Пензы похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин Криминал

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Житель Пензы похитил у своей матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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Из него следует, что в полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая пояснила, что из ее домовладения пропал телевизор.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался сын потерпевшей 2004 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что, воспользовавшись отсутствием в доме родственницы, забрал телевизор и сдал его в комиссионный магазин. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.