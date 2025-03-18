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Житель Пензы похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин

13:25 | 18.03.2025 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Житель Пензы похитил у своей матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая пояснила, что из ее домовладения пропал телевизор.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался сын потерпевшей 2004 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что, воспользовавшись отсутствием в доме родственницы, забрал телевизор и сдал его в комиссионный магазин. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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