В Пензе мужчина обвиняется в убийстве брата Криминал

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. 42-летний житель Бессоновского района Пензенской области обвиняется в убийстве своего старшего брата.

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«По данным следствия, вечером 2 марта 2025 года в городе Пензе в помещении бытового вагончика на территории одной из организаций между братьями в ходе совместного распития спиртного произошла ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемый ударил старшего брата по лицу рукой, после чего схватил нож и нанес им лежащему на полу потерпевшему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. После произошедшего обвиняемый сообщил одному из коллег о совершенном убийстве», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину он признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.