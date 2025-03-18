В Пензе завели уголовное дело на мотоциклиста, повторно попавшегося на пьяной езде Криминал

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе в отношении мотоциклиста, который повторно попался на пьяной езде.

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«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина 1986 года рождения, управляя мотоциклом «Kawasaki D-Tracker», совершил дорожно-транспортное происшествие. Гражданин дал признательные показания и рассказал, что из-за выпитого алкоголя перед поездкой не справился с управлением мотоциклом и упал с него», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.