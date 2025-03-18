17:48:03 Вторник, 18 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завели уголовное дело на мотоциклиста, повторно попавшегося на пьяной езде

15:48 | 18.03.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе в отношении мотоциклиста, который повторно попался на пьяной езде.

В Пензе завели уголовное дело на мотоциклиста, повторно попавшегося на пьяной езде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина 1986 года рождения, управляя мотоциклом «Kawasaki D-Tracker», совершил дорожно-транспортное происшествие. Гражданин дал признательные показания и рассказал, что из-за выпитого алкоголя перед поездкой не справился с управлением мотоциклом и упал с него», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензы похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин Молодой пензенец после общения с «сотрудницей сотового оператора» лишился 225 тыс. рублей
В Вадинском районе по иску прокуратуры признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью более 380 соток с расположенным на нем прудом Жительница Пензы лишилась 800 тыс. рублей в надежде получить должность программиста
В Нижнем Ломове мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы перевела 800 тыс. рублей на «безопасный счет»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама