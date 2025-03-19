В Кузнецке пьяный мужчина угрожал убить брата отверткой Криминал

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1978 года рождения, который угрожал убить брата отверткой.

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«В ОМВД России по городу Кузнецку обратился местный житель 1986 года рождения, который сообщил о том, что брат угрожает ему убийством отверткой. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что употреблял спиртные напитки дома. Через некоторое время пришел его брат и сделал ему замечание из-за алкоголя. Злоумышленнику это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина достал отвертку и направил в сторону родственника со словами об угрозе убийством», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».