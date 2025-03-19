Житель Пензы получил полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности Криминал

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет ограничения свободы назначено 44-летнему жителю Пензы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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«Следствием и судом установлено, что вечером 21 мая 2024 года осужденный распивал спиртное со своей сожительницей в квартире на улице Ударной в городе Пензе. В процессе общения между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина толкнул потерпевшую, отчего она упала, ударившись головой о поверхность стула. От полученной травмы головы 37-летняя женщина скончалась 24 мая», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что свою вину мужчина признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», — сказано в тексте.