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Житель Пензы получил полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности

16:47 | 19.03.2025 | Криминал

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Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет ограничения свободы назначено 44-летнему жителю Пензы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Житель Пензы получил полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 21 мая 2024 года осужденный распивал спиртное со своей сожительницей в квартире на улице Ударной в городе Пензе. В процессе общения между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина толкнул потерпевшую, отчего она упала, ударившись головой о поверхность стула. От полученной травмы головы 37-летняя женщина скончалась 24 мая», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что свою вину мужчина признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», — сказано в тексте.


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